У четвер, 12 січня, основна команда Динамо вийшла з відпустки та розпочала підготовку до другої половини чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт "біло-синіх".

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Протягом двох днів гравці команди проходять традиційне медичне обстеження, а на базі Динамо у Віті-Литовській паралельно стартував тренувальний процес.

Напередодні команда провела два тренування – ранкове та вечірнє. Група футболістів, яка не була на медобстеженні, зробила пробіжку та займалася у тренажерній залі, а ввечері після пробіжки основна частина тренування обох груп проходила у манежі через морозну погоду. Такий самий розклад заплановано і на п'ятницю. В суботу у динамівців теж буде два тренування, а у неділю – одне.

Динамівці працюють під керівництвом асистентів Мірчі Луческу – головний тренер Динамо приєднається до команди 20 січня у перший день тренувального збору в Туреччині.

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