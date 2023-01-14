"Віктор Циганков в Іспанії вже давно. +/- місяць. Там він проводить все міжсезоння. Розмістив його агент Пере Гвардіола. Зняв будинок, створив всі умови для тренувань, для підтримки форми. Словом, робив усе, аби підмахнути контракт з місцевим клубом, в якому вирішує все. Всю трансферну політику.

Футболіст Динамо до останнього вагався. І шукав ліпший варіант. Більш престижні клуби дійсно цікавились ним. Але винятково як вільним агентом з літа. І були готові вести перемовини лише з лютого, коли закриється нинішнє трансферне вікно, а з ним і поточні кадрові проблеми.

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Циганков прагнув закрити питання у січні. У футболіста були дедлайни, і він не міг чекати лютого. Давався взнаки тиск нинішнього клубу. І йому конче потрібно було визначитись з майбутнім до початку зборів Динамо.

Важливим в цій історії для Віктора також було не повертатись в Київ до підписання попереднього контракту з новим клубом. Оскільки був ризик не виїхати з країни без підписання нової угоди з Динамо. Саме тому лідера не було на медогляді команди.

Що маємо зараз. Контракт з Жироною став єдиним наявним варіантом прямо тут і зараз. У зв’язку з цим у мене виникає логічне питання. Це у нас Циганков зірка, а в Європі просто футболіст рівня скромного середняка Прімери чи це іменитий брат Гвардіоли не в змозі знайти чогось ліпшого за Жирону?" – написав Бурбас в Telegram.

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