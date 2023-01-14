У суботу у 17-му турі чемпіонату Іспанії відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Іспанія, Ла Ліга, 17-й тур

Вальядолід – Райо Вальєкано – 0:1

Гол: Паласон, 65

Жирона – Севілья – 2:1

Голи: Стуані, 46, Еррера, 88 – Н'янзу, 13

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У першому матчі дня Райо Вальєкано на виїзді мінімально здолав Вальядолід. Долю матчу вирішив гол, забитий в середині другого тайму Паласоном. Перемога дозволила мадридцям піднятись в середину турнірної таблиці, "пусела" опинилась у двох очках від зони вильоту.

Жирона на власному полі несподівано здолала Севілью. Майбутня команда Віктора Циганкова, за грою якої у цьому матчі українець спостерігав з трибун, пропустила вже на початку зустрічі. Після цього каталонці перехопили ініціативу, перестрілявши суперника у першому таймі з загальним рахунком 14:3. Жоден з ударів, однак, не став результативним.

Одразу по перерві господарі змогли зрівняти – постарався Стуані. Севілья кинулась рятувати ситуацію, однак за 2 хвилини до завершення основного часу пропустила вдруге і загрузла на дні турнірної таблиці. Жирона ж, набравши 21 очко, піднялась вже на 11-ту сходинку.

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