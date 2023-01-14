Сьогодні, 14 січня, з'явилася інформація про перехід Віктора Циганкова в Жирону. Гравець Динамо вже пройшов медогляд і підписав контракт, який набере чинності влітку.

Циганков підписав контракт із новим клубом, – журналіст

Циганковим, який влітку ставав вільним агентом, цікавилися низка клубів Європи. Зокрема, Віктор міг приєднатися до Романа Яремчука та Едуарда Соболя в Брюгге. Також його хотіли запросити Андерлехт, Айнтрахт (переможець Ліги Європи 2021/22) і, власне, Жирона, повідомляє ТаТоТаке.

Як зазначає джерело, це неповний список претендентів на лідера Динамо. Найкращу пропозицію киянам робив інший клуб, назва якого не уточнюється. Офіційного підтвердження поки не було, але низка джерел вже підтвердили, що контракт Циганкова з Жироною вже підписаний.

Зазначимо, що головою правління Жирони є Пере Гвардіола – брат Хосепа Гвардіоли, із яким 25-річний Циганков раніше розпочав співпрацю. Команда посідає 12 місце в чемпіонаті Іспанії.

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