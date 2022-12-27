Циганков став одним з претендентів на перехід в ПСВ, оскільки ейндховенський клуб відпускає свого вінгера Коді Гакпо в Ліверпуль.

ПСВ провернув рекордний трансфер в історії – Гакпо переходить у Ліверпуль, Циганков як одна з потенційних замін

На позицію сватають і вінгера АЗ Алкмаар Єспера Карлссона, але ПСВ вже знайшов їм альтернативу. Ейндховенці ведуть перемовини щодо норвезького нападника Оли Брюнхільдсена, інформує Фабріціо Романо. Переговори перебувають в просунутій стадії.

Зауважимо, що Циганков провів за Динамо 23 поєдинки в поточному сезоні, відзначившись 9 голами та 6 асистами. Статистика Брюнхільдсена вражає більше – 30 поєдинків у всіх змаганнях, 16 голів та 4 асисти.

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