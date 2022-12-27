Клуб из Эйндховена уже начал поиски замены своей главной звезде – Коди Гакпо.

Цыганков стал одним из претендентов на переход в ПСВ, поскольку эйндховенский клуб отпускает своего вингера Коди Гакпо в Ливерпуль.

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На позицию сватают и вингера АЗ Алкмаар Йеспера Карлссона, но ПСВ уже нашел им альтернативу. Эйндховенцы ведут переговоры с норвежским нападающим Ола Брюнхильдсеном, информирует Фабрицио Романо. Переговоры находятся в продвинутой стадии. Основная позиция Брюнхильдсена – центрфорвард, но может сыграть на обоих флангах.

Отметим, что Цыганков провел за Динамо 23 поединка в текущем сезоне, отличившись 9 голами и 6 ассистами. Статистика Брюнхильдсена впечатляет больше – 30 поединков во всех соревнованиях, 16 голов и 4 ассиста.

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