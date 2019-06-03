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Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛ

14:03 67 Читати українською
Цыганков, Мораес, Вильхьямссон и еще 5 футболистов претендуют на звание лучшего игрока месяца в УПЛ
Виктор Цыганков / фото: Футбол 24

Стартовало голосование за звание лучшего игрока мая в украинской Премьер-лиге.

В голосовании традиционно примут участие восемь номинантов, представляющих шесть клубов, сообщает официальный сайт УПЛ.

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На награду претендуют победители номинации "Лучший игрок тура": 27 тур – Арни Вильхьямссон (Черноморец), 28 тур – Александр Зубков (Мариуполь), 29 тур – Жуниор Мораес (Шахтер), 31 тур – Дентиньо (Шахтер), 30,32 туры – Виктор Цыганков (Динамо).

Также в список претендентов попали футболисты, которые, по мнению экспертного совета УПЛ, отмечались стабильностью в течение майских туров и заслужили право принять участие в голосовании: Матар (Олимпик), Сергей Мякушко (Карпаты), Карлос Де Пена (Динамо Киев).

Динамо и другие украинские и зарубежные клубы нацелились на Вильхьяльмссона

Проголосовать за лучшего игрока месяца можно на официальном сайте УПЛ.

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