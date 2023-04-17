"У мене спочатку було скептичне ставлення щодо цього. Але зараз я зрозумів, що це для нього буде хороший трамплін до кращого клубу. Мені здається, що Циганков туди прийшов не назавжди, певно, має надію, що після цього сезону, або після наступного, його запросить якийсь топклуб.

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Сподіваюся, так і буде, бо Віктор заслужив це своєю роботою, як він грав у Динамо, як викладався у матчах за збірну. Тому сподіваюся, що Циганкову вдасться пограти у топклубі, в хорошому чемпіонаті", – зазначив Кравець в інтерв'ю Українському футболу.

Зауважимо, що Циганков приєднався до Жирони взимку цього року, встиг зіграти в 9 матчах та відзначитись 3 голами та 3 асистами.

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