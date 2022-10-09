"Завтра дізнаємось, наскільки серйозна травма у Бойка. Відразу важко сказати. Він поїхав робити знімок. За всіх наших проблем і невдач не вистачало, щоб Бойко ще травмувався і вибув на тривалий термін. Добре, що Нещерет повернувся до тренувань буквально 10 днів тому та зміг замінити Дениса.

Динамо – Рух – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Я попереджав гравців, що ми граємо проти небезпечного суперника. Проти гарної та організованої команди. У моєму розумінні перший гол став вирішальним. Суперник добре грав в обороні та виходив у швидкі контратаки з технічними гравцями. Також Рух добре грає позиційно та контролює м'яч, комбінуючи у центральній зоні. Тож треба було забити гол.

Ми проходимо складний період. Нещодавно була незаслужена поразка від Ренна. Це вплинуло на психологічний стан. З'явився страх помилитися і скутість у діях. Це дозволило супернику на початку матчу грати більш розкуто. Він створив кілька небезпечних моментів після стандартів. Було важливо забити.

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Щоб забивати багато голів, треба домінувати на футбольному полі. Потрібна відповідна підготовка. Наразі ми до цього не готові. На це впливають наші переїзди та перельоти. У нас немає повноцінного тренувального процесу. Плюс я чекаю більшого від гравців середньої лінії та атаки. Не можна, щоб Буяльський та Циганков весь час брали на себе цю складну ношу. Я чекаю більшого від Сидорчука, Гармаша, Бєсєдіна, Шепелєва, Кабаєва. Тимчик сьогодні був молодцем. В епізоді із голом він правильно діяв. Чекаю на більше від усіх гравців", – цитує Луческу Динамоманія.