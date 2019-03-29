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Циганков – наймолодший автор голу збірної України у рамках чемпіонату Європи

17:07 557 Читать на русском
Циганков – наймолодший автор голу збірної України у рамках чемпіонату Європи
Віктор Циганков / REUTERS

Вінгер збірної України Віктор Циганков записав своє ім’я в історію національної команди.

34’ Давід Тюрпель
 
Віктор Циганков 39’
Жерсон Родрігес 93’

Гравець Динамо Віктор Циганков відзначився дебютним голом за збірну України у матчі другого туру відбору на Євро-2020 проти Люксембургу, на той момент Віктору виповнилось 21 рік та 129 днів.

Таким чином, вінгер став наймолодшим автором голу в історії збірної України у рамках чемпіонату Європи. Крім того Циганков увійшов у 5-ку наймолодших бомбардирів в історії національної команди, повідомляє Zbirna.com.

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Попереду динамівця його партнер по команді – Артем Бєсєдін, тренер збірної України – Андрій Шевченко, гравець Зеніта – Ярослав Ракицький та вінгер Вест Хема – Андрій Ярмоленко.

Теги
Україна Україна Збірна України Люксембург - Україна Віктор Циганков Віктор Циганков
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