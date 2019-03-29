Цыганков – самый молодой автор гола за сборную Украины в рамках чемпионата Европы

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков записал свое имя в историю национальной команды.

Игрок Динамо Виктор Цыганков отличился дебютным голом за сборную Украины в матче второго тура отбора на Евро-2020 против Люксембурга, на тот момент Виктору исполнилось 21 год и 129 дней.

Таким образом, вингер стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины в рамках чемпионата Европы. Кроме того Цыганков вошел в 5-ку самых молодых бомбардиров в истории национальной команды, сообщает Zbirna.com.

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Впереди динамовца его партнер по команде – Артем Беседин, тренер сборной Украины – Андрей Шевченко, игрок Зенита – Ярослав Ракицкий и вингер Вест Хэма – Андрей Ярмоленко.