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Цыганков – самый молодой автор гола за сборную Украины в рамках чемпионата Европы

17:07 32 Читати українською
Цыганков – самый молодой автор гола за сборную Украины в рамках чемпионата Европы
Виктор Цыганков / REUTERS

Вингер сборной Украины Виктор Цыганков записал свое имя в историю национальной команды.

34’ Давид Тюрпель
 
Виктор Цыганков 39’
Жерсон Родригес 93’

Игрок Динамо Виктор Цыганков отличился дебютным голом за сборную Украины в матче второго тура отбора на Евро-2020 против Люксембурга, на тот момент Виктору исполнилось 21 год и 129 дней.

Таким образом, вингер стал самым молодым автором гола в истории сборной Украины в рамках чемпионата Европы. Кроме того Цыганков вошел в 5-ку самых молодых бомбардиров в истории национальной команды, сообщает Zbirna.com.

Цыганков – о победе над Люксембургом: Украине повезло, но везет сильнейшим

Впереди динамовца его партнер по команде – Артем Беседин, тренер сборной Украины – Андрей Шевченко, игрок Зенита – Ярослав Ракицкий и вингер Вест Хэма – Андрей Ярмоленко.

Теги
Украина Украина Сборная Украины Люксембург - Украина Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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