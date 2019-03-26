Циганков – про перемогу над Люксембургом: Україні пощастило, але щастить сильнішим

Вінгер Динамо та збірної України Віктор Циганков поділився враженнями від матчу 2-го раунду відбору на Євро-2020 проти Люксембургу (2:1).

"Заради перемоги віддали всі сили. У кінцівці так, нам пощастило. Вся команда грала на перемогу, ми не хотіли нічиєї. За рахунок наших зусиль, старань, ми заслужили цю перемогу.

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Ми грали до останнього свистка, кожен шанс намагалися використовувати. Можливо, нам пощастило, але щастить сильнішим.

Асист Зінченка, який завершився моїм дебютним голом? Зінченко – розумний хлопець. Він бачить такі ситуації. Тим більше, ми не перший рік разом граємо в збірній, в молодіжці також грали. Є якесь розуміння один одного. Він побачив, що я один в тій зоні.

Україна створила мало моментів? Можна шукати відмовки в якості поля. Але суперник – хороший, він вміє грати в футбол. Команда показала це сьогодні, показала в матчі з Литвою. У нас був план на гру, деякі футболісти віддали багато сил у грі з Португалією. Але головне – результат, вітаю всю країну", – сказав Циганков у ефірі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, після двох матчів кваліфікації на Євро-2020 підопічні Андрія Шевченка очолюють групу В з 4-ма очками.

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