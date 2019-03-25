Люксембург – Україна: Циганков відзначився дебютним голом за "синьо-жовтих"

Півзахисник Динамо та збірної України Віктор Циганков зрівняв рахунок в матчі з Люксембургом.

На 40-й хвилині зустрічі відбору до Євро-2020 між збірними Люксембургу та України Циганков отримав класну передачу від Зінченка та переграв воротаря з близької відстані.

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Зазначимо, що це дебютний гол 20-річного хавбека за "синьо-жовтих". Віктор дебютував у національній команді в 2016 році у матчі проти Фінляндії (відбір до ЧС-2018). Матч проти Люксембургу став 13-м для Циганкова у збірній.

Після першої 45-хвилинки збірна України грає внічию 1:1 з Люксембургом.

Люксембург – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору до Євро-2020