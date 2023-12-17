Екстракляса, 19 тур

Відзев – Погонь – 1:2

Голи: Альварес, 43 – Гросіцкі, 45+2, Кулуріс, 53

Грудень для Відзева складається провально – три поразки в трьох матчах чемпіонату. Однак сьогодні все починалося непогано. Господарі відкрили рахунок на 43 хвилині. Альварес скористався чудовою передачею Андреаса Циганікса. Щоправда, Погонь відігралася ще до перерви, а в другому таймі вирвала перемогу.

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Відзначимо, що родич Ігоря Циганика вперше віддав результативний пас у матчі Екстракляси. Колишній футболіст Зорі виступає за Відзев майже один рік, встиг зіграти 34 матчі, в яких забив чотири голи.