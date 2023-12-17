Экстракляса, 19 тур

Видзев – Погонь – 1:2

Голы: Альварес, 43 – Гросицки, 45+2, Кулурис, 53

Декабрь для Видзева складывается провально – три поражения в трех матчах чемпионата. Однако сегодня все начиналось неплохо. Хозяева открыли счет на 43-й минуте. Альварес воспользовался великолепной передачей Андреаса Цыганикса. Правда, Погонь отыгралась еще до перерыва, а во втором тайме вырвала победу.

Безус забил гол и помог Омонии стать лидером – видео точного удара украинца

Отметим, что родственник Игоря Цыганыка впервые отдал результативный пас в матче Экстраклясы. Бывший футболист Зари выступает за Видзев почти один год, успел сыграть 34 матча, в которых забил четыре гола.