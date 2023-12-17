Цыганикс отдал дебютный ассист в чемпионате Польши – видео роскошной передачи экс-игрока Зари
Легионер Видзева Андреас Цыганикс результативно провел матч 19-го тура Экстраклясы против Погони (1:2).
Экстракляса, 19 тур
Видзев – Погонь – 1:2
Голы: Альварес, 43 – Гросицки, 45+2, Кулурис, 53
Декабрь для Видзева складывается провально – три поражения в трех матчах чемпионата. Однако сегодня все начиналось неплохо. Хозяева открыли счет на 43-й минуте. Альварес воспользовался великолепной передачей Андреаса Цыганикса. Правда, Погонь отыгралась еще до перерыва, а во втором тайме вырвала победу.
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Отметим, что родственник Игоря Цыганыка впервые отдал результативный пас в матче Экстраклясы. Бывший футболист Зари выступает за Видзев почти один год, успел сыграть 34 матча, в которых забил четыре гола.