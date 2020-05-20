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"Циганика неможливо переговорити", – Лобода розповіла про труднощі роботи на "Профутболі"

20:22 288 Читать на русском
"Циганика неможливо переговорити", – Лобода розповіла про труднощі роботи на "Профутболі"
Ігор Циганик та Олександра Лобода / Фото з відкритих джерел

Відома ведуча Олександра Лобода поділилась нюансами співпраці з Ігорем Цигаником у програмі "Профутбол".

"Чи можливо переговорити Циганика? Чесно, ні. Це ніяк не вийде.

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Я йому кажу, що він з іншого дівчиною не спрацювався б. Я вмію слухати. Його реально важко переговорити, навіть у Вацка на каналі була у них розмова. Було відчуття, що це Вітя в гостях у Циганика.

Буває, так кричимо один на одного, що в сусідній студії чутно. Але він швидко відходить. Або ти приймаєш людину, або ні", – розповіла Лобода для Tribuna.

Нагадаємо, з моменту початку карантину програма "Профутбол" призупинила свою роботу.

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Теги
Олександра Лобода Ігор Циганик Профутбол
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