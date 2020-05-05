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Лобода підтримує вболівальників спокусливими фото – сексуальна ведуча в передчутті відновлення сезону УПЛ

5 травня 15:05 15633 Читать на русском
Лобода підтримує вболівальників спокусливими фото – сексуальна ведуча в передчутті відновлення сезону УПЛ
Олександра Лобода / Фото Maxim

Ведуча програми Профутбол Олександра Лобода є відданим фаном вітчизняного чемпіонату.

"Дві новини: хороша і погана, як завжди це буває. Погана – продовжили карантин до 22 травня.

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Хороша – професіональним спортивним командам можна тренуватися на закритих базах з 11 травня. Деякі команди вже зараз тренуються невеликими групами, інші збираються наступного тижня.

Дуже чекаю наступного кроку – відновлення чемпіонату", – написала Лобода під гарячим фото.

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Теги
коронавірус Головне УПЛ Олександра Лобода Дівчина дня
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