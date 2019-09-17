Циганик заявив, що гравців Динамо можуть оштрафувати, якщо кияни не обіграють Мальме

Відомий журналіст Ігор Циганик в програмі "Циганик LIVE" на YouTube розповів, що для гравців Динамо поєдинок Ліги Європи проти Мальме буде дуже важливим.

"Для команди головне, щоб зараз не було ніякої паніки, адже вона – поганий радник. Але подивимося, що було заплановане і як це все буде виконуватися. Але поки ситуація дуже і дуже складна.

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Після матчу з Десною гравці дуже довго сиділи в роздягальні. Зараз в команді намагаються знайти якісь слова, щоб повернути потрібний результат.

Матч проти Мальме стане для киян дуже важливим. Можу сказати, що після цього матчу може змінитися ставлення до самої команді. Наскільки мені відомо, Ігор Суркіс поставив низку вимог: зіграти результативно і здобути перемогу. В іншому випадку можуть бути застосовані дуже серйозні штрафні санкції щодо команди", – сказав Циганик.

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