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Динамо – Мальме: програма перебування шведської команди в Україні

15:25 250 Читать на русском
Динамо – Мальме: програма перебування шведської команди в Україні
Динамо – Мальме: шведи готуються до Києва / ФК Мальме

Динамо зіграє з Мальме в 1-му турі Ліги Європи 2019/20. Суперник "біло-синіх" прибуде в Україну за день до матчу.

 

Гравці, тренерський штаб Мальме та офіційні особи клубу прибудуть у київський аеропорт Жуляни (термінал D) у середу, 18 вересня, о 14:00 чартерним рейсом. Проживатимуть гості в столичному готелі Фейрмонт.

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Так само в середу о 18:15 відбудеться прес-конференція головного тренера Мальме Уве Рьослера, після чого розпочнеться передматчеве тренування команди на полі НСК Олімпійський.

Наступного дня, 19 вересня, о 17:50 у Мальме запланований від'їзд на матч. Після завершення поєдинку проти Динамо гості одразу вирушать до аеропорту Жуляни та повернуться у Швецію чартерним рейсом, зазначає офіційний сайт киян.

Зауважимо, що після 23-х турів Мальме посідає 3 місце в чемпіонаті Швеції (47 очок). У лідера Юргордена на 3 пункти більше.

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Матч Динамо – Мальме розпочнеться 19 вересня о 19:55 на київському НСК Олімпійський.

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Мальме Мальме Ліга Європи Динамо - Мальме
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