Цыганык заявил, что игроков Динамо могут оштрафовать, если киевляне не обыграют Мальме

Известный журналист Игорь Цыганык в программе "Цыганик LIVE" на YouTube рассказал, что для игроков Динамо поединок Лиги Европы против Мальме будет очень важным.

"Для команды главное, чтобы сейчас не было никакой паники, ведь она – плохой советник. Но посмотрим, что было запланировано и как это все будет выполняться. Но пока ситуация очень и очень сложная.

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После матча с Десной игроки очень долго сидели в раздевалке. Сейчас в команде пытаются найти какие-то слова, чтобы вернуть нужный результат.

Матч против Мальме станет для киевлян очень важным. Могу сказать, что после этого матча может измениться отношение к самой команде. Насколько мне известно, Игорь Суркис поставил ряд требований: сыграть результативно и одержать победу. В противном случае могут быть применены очень серьезные штрафные санкции по отношению к команде", – сказал Цыганык.

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