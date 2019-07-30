toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЕМ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Циганик: Тренерський штаб Динамо дуже хоче бачити Жерсона Родрігеса в команді

19:50 439 Читать на русском
Циганик: Тренерський штаб Динамо дуже хоче бачити Жерсона Родрігеса в команді
Жерсон Родрігес / фото із соцмереж

Ведучий програми "Циганик Live" Ігор Циганик підтвердив, що Динамо хоче підписати нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

"Скажу точно, що Динамо веде переговори з люксембурзьким нападником португальського походження Жерсоном Родрігесом. Тренерський штаб киян дуже хоче бачити цього футболіста в Динамо. Переговори тривають.

Динамо може оголосити про трансфер Жерсона Родрігеса наступного тижня, – ТаТоТаке

Сам футболіст хоче перейти, але є певні питання, які потрібно вирішити. Родрігес універсальний футболіст, який може закрити кілька позицій на футбольному полі", – сказав Циганик.

До слова, Родрігес виступає в чемпіонаті Японії за Джубіло Івата. У нинішньому сезоні провів 15 матчів, в яких забив 5 голів.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

blog_ava
Десна – Львів, Колос – Маріуполь: анонс матчів УПЛ
08:00
4898
Теги
Динамо Динамо Ігор Циганик Жерсон Родрігес Жерсон Родрігес
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
28
хв
Базель
21:00
ПСВ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук