Циганик: Тренерський штаб Динамо дуже хоче бачити Жерсона Родрігеса в команді

Ведучий програми "Циганик Live" Ігор Циганик підтвердив, що Динамо хоче підписати нападника збірної Люксембургу Жерсона Родрігеса.

"Скажу точно, що Динамо веде переговори з люксембурзьким нападником португальського походження Жерсоном Родрігесом. Тренерський штаб киян дуже хоче бачити цього футболіста в Динамо. Переговори тривають.

Динамо може оголосити про трансфер Жерсона Родрігеса наступного тижня, – ТаТоТаке

Сам футболіст хоче перейти, але є певні питання, які потрібно вирішити. Родрігес універсальний футболіст, який може закрити кілька позицій на футбольному полі", – сказав Циганик.

До слова, Родрігес виступає в чемпіонаті Японії за Джубіло Івата. У нинішньому сезоні провів 15 матчів, в яких забив 5 голів.

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