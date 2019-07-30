Цыганык: Тренерский штаб Динамо очень хочет видеть Жерсона Родригеса в команде

Ведущий программы "Цыганык Live" Игорь Цыганык подтвердил, что Динамо хочет подписать нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

"Скажу точно, что Динамо ведет переговоры с люксембургским нападающим португальского происхождения Жерсоном Родригесом. Тренерский штаб киевлян очень хочет видеть этого футболиста в Динамо. Переговоры продолжаются.

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Сам футболист хочет перейти, но есть определенные вопросы, которые нужно решить. Родригес универсальный футболист, который может закрыть несколько позиций на футбольном поле", – сказал Цыганык.

К слову, Родригес выступает в чемпионате Японии по Джубило Ивата. В нынешнем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 5 голов.

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