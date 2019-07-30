toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
РЕАЛ МАДРИД - ТОТТЕНХЭМ ЛИГА ЧЕМПИОНОВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Цыганык: Тренерский штаб Динамо очень хочет видеть Жерсона Родригеса в команде

19:50 267 Читати українською
Цыганык: Тренерский штаб Динамо очень хочет видеть Жерсона Родригеса в команде
Жерсон Родригес / фото из соцсетей

Ведущий программы "Цыганык Live" Игорь Цыганык подтвердил, что Динамо хочет подписать нападающего сборной Люксембурга Жерсона Родригеса.

"Скажу точно, что Динамо ведет переговоры с люксембургским нападающим португальского происхождения Жерсоном Родригесом. Тренерский штаб киевлян очень хочет видеть этого футболиста в Динамо. Переговоры продолжаются.

Динамо может объявить о трансфере Жерсона Родригеса на следующей неделе, – ТаТоТаке

Сам футболист хочет перейти, но есть определенные вопросы, которые нужно решить. Родригес универсальный футболист, который может закрыть несколько позиций на футбольном поле", – сказал Цыганык.

К слову, Родригес выступает в чемпионате Японии по Джубило Ивата. В нынешнем сезоне провел 15 матчей, в которых забил 5 голов.

"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою

blog_ava
"Дебіл, який дратує усіх": Кононов має величезні проблеми у Спартаку – екс-наставнику Карпат погрожують розправою
17:00
847
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Игорь Цыганык Жерсон Родригес Жерсон Родригес
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
8
мин
Александрия
19:00
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук