Журналіст і коментатор Ігор Циганик вважає, що чемпіону світу U-20 Владиславу Супрязі після серії травм буде складно заграти на високому рівні.

"У Владислава Супряги достатньо серйозні проблеми з суглобами. За прогнозами, у жовтні він тільки має розпочати тренування. Чесно кажучи, дуже важко йому буде повернутися у великий футбол.

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Йти в Дніпро-1? Я думаю, що його і в Дніпрі-1 зараз не особливо чекають", – заявив Циганик в ефірі Циганик Live.

Нагадаємо, 23-річний Владислав Супряга продовжує відновлюватися після операції. Востаннє нападник грав у офіційному матчі за Динамо ще у 2021 році. Оренда у Сампдорію теж вийшла невдалою – лише один вихід на поле. Його контракт з київським клубом розрахований до літа 2026-го.

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