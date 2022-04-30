Цыганык пролил свет на будущее Срны в Шахтере
Известный журналист Игорь Цыганык сообщил, что директор "горняков" по футболу Дарио Срна не планирует покидать донецкий клуб.
"Я пока не рассматриваю никаких других возможностей. Я хочу работать в Шахтере.
Шахтер планирует провести поединок с Манчестер Сити – Срна озвучил планы "горняков" насчет благотворительного турне
Верю, что Шахтер восстановится, и все будет хорошо, что мы снова будем играть в футбол", – цитирует Срну Цыганык в своей программе "Цыганык Live".
Напомним, хорват был легендой Шахтера, как игрок. После допингового дела покинул команду, год поиграл в Серии А, после чего вернулся в Украину, где сначала был ассистентом тогдашнего тренера команды Луиша Каштру, а затем стал директором по футболу.
Срна і Шахтар: чому легенда "гірників" не впорався з особливою місією і що буде далі