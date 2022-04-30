"Я пока не рассматриваю никаких других возможностей. Я хочу работать в Шахтере.

Шахтер планирует провести поединок с Манчестер Сити – Срна озвучил планы "горняков" насчет благотворительного турне

Верю, что Шахтер восстановится, и все будет хорошо, что мы снова будем играть в футбол", – цитирует Срну Цыганык в своей программе "Цыганык Live".

Напомним, хорват был легендой Шахтера, как игрок. После допингового дела покинул команду, год поиграл в Серии А, после чего вернулся в Украину, где сначала был ассистентом тогдашнего тренера команды Луиша Каштру, а затем стал директором по футболу.

Срна і Шахтар: чому легенда "гірників" не впорався з особливою місією і що буде далі