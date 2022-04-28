"Шахтар зробить все можливе, щоб зіграти з Манчестер Сіті. Ми знаємо один одного, ми друзі. Ми вважаємо, що продовжимо благодійне турне в липні та, можливо, серпні. Звичайно, багато англійських клубів закликають нас зіграти проти них.

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Ми забуваємо про війну лише на 90 хвилин. Ми поїдемо скрізь, якщо зможемо отримати допомогу для українського народу. Можливо, в фізичному плані ми далеко, але наші серця в Україні. Для нас не проблема летіти в США або Бразилію, важливо допомогти всім, хто потребує цього зараз. Це багато людей, повірте", – зазначив Срна у коментарі Sky Sports.

Нагадаємо, Шахтар вже провів поєдинки з Олімпіакосом, Лехією, Фенербахче та Антальспором у рамках свого благодійного турне на допомогу Україні.

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