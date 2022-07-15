Циганик озвучив головне завдання Йовічевіча у Шахтарі на перший сезон
Відомий журналіст Ігор Циганик розповів про першочергову мету хорватського наставника "гірників" Ігор Йовічевіча у донецькому клубі.
"У Йовічевіча контракт на 2 роки, і в перший рік у нього завдання створити команду.
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Можливо, у перший рік результати будуть не такими вже визначальними. Потрібно спробувати нав'язати боротьбу за титул, але якщо не вдасться, то не вдасться. А ось наступного сезону, наскільки я знаю, стоятиме завдання виграти УПЛ і показати, що він справді гідний тренер", – сказав Циганик у програмі "Циганик Live".
Нагадаємо, Йовічевіч напередодні очолив Шахтар, підписавши з "гірниками" угоду терміном на 2 роки. Хорватський фахівець представлятиме з донеччанами Україну у груповому етапі Ліги чемпіонів.
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