Журналіст Ігор Циганик в ефірі програми "Циганик LIVE" пролив світло на історію з можливим переходом форварда Динамо Франа Соля у інший клуб.

"Соль претендує на те, щоб бути в основі Динамо. Щодо нього в пресі з'являються чутки про інтерес з боку клубів Прімери.

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Проте клубам Прімери, аби повторити зарплату Соля, яка складає 100 тисяч доларів на місяць, буде дуже і дуже важко претендувати на цього нападника. А сам Соль дуже обережно ставиться до своїх зобов'язань і у разі можливого переїзду буде розглядати, у першу чергу, скільки він зароблятиме у своєму наступному клубі.

Можливо київське Динамо і хотіло б продати або віддати кудись Соля – претенденти повинні домовлятись з гравцем, аби той понизив свої фінансові апетити. А у нього ще три роки контракту з дуже хорошими умовами, тому навряд чи він погодиться просто так переїхати в якусь іншу команду", – сказав Циганик у програмі Циганик Live.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль вже відзначився голом у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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