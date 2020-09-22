Журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганик LIVE" пролил свет на историю с возможным переходом форварда Динамо Франа Соля в другой клуб.

"Соль претендует на то, чтобы быть в основе Динамо. В отношении него в прессе появляются слухи об интересе со стороны клубов Примеры.

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Однако клубам Примеры, чтобы повторить зарплату Соля, которая составляет 100 тысяч долларов в месяц, будет очень и очень трудно претендовать на этого нападающего. А сам Соль очень осторожно относится к своим обязательствам и в случае возможного переезда будет рассматривать, в первую очередь, сколько он будет зарабатывать в своем следующем клубе.

Возможно киевское Динамо и хотело бы продать или отдать куда-то Соля – претенденты должны договариваться с игроком, чтобы тот снизил свои финансовые аппетиты. А у него еще три года контракта с очень хорошими условиями, поэтому вряд ли он согласится просто так переехать в какую-то другую команду", – сказал Цыганык в программе Цыганык Live.

Напомним, испанский форвард перебрался в Динамо зимой 2019 года. По неофициальной информации, киевляне заплатили Виллему II за этот переход 3,5 млн евро. В текущем сезоне Соль уже отметился голом в ворота Шахтера в матче за Суперкубок Украины.

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