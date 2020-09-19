Іспанець потрапив до списку інтересів Тенеріфе та Жирони, повідомляє журналіст Маной Дасвані у своєму твіттері, посилаючись на колегу Бруно Мартіна, який спілкувався з агентом нападника.

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Тенеріфе дуже зацікавлений у трансфері Соля, тоді як Жирона може підписати нападника тільки у випадку відходу свого головного бомбардира Крістіана Стуані. Нагадаємо, що Франом також цікавиться екс-клуб Луніна Ов'єдо, а сам іспанець бажає повернутись на батьківщину.

Нагадаємо, іспанський форвард перебрався в Динамо взимку 2019 року. За неофіційною інформацією, кияни заплатили Віллему ІІ за цей перехід 3,5 млн євро. У поточному сезоні Соль вже відзначився голом у ворота Шахтаря в матчі за Суперкубок України.

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