Відомий український журналіст та коментатор Ігор Циганик не впевнений у спроможності "гірників" пробитись у чвертьфінал другого за силою євротурніру.

"Шахтар – розібраний. Це помітно. Єдина надія проти Роми буде лише за умови, що футболісти "гірників" захочуть довести Паулу Фонсеці (особливо ті, яким він не довіряв) свою профпридатність.

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Упевнений, що Тайсон, Мораєс, Марлос і Алан Патрік також захочуть себе проявити перед колишнім наставником. Отож, мотивації вистачатиме. Я не знаю, як завершиться поєдинок. Спрогнозую, що обидві команди зможуть забити", – сказав Циганик у коментарі виданню РБ.

Нагадаємо, перша зустріч між українською та італійською командами відбудеться сьогодні, 11 березня, о 22:00. Матч-відповідь пройде рівно за тиждень.

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