"Знаю, Рома йде у Серії А на 4-й сходинці. Це чемпіонат топ-рівня. Рома – команда з топ-гравцями. Думаю, це найсильніший суперник, який міг випасти у Лізі Європи. Ми дивилися їхні матчі. Дуже атакувальна команда, дуже багато забиває. Виділю Педро, Мхітаряна, Майораля – найсильніші.

Рома – Шахтар: передматчева прес-конференція Луїша Каштру

Чи є щось спільне у Роми з Інтером? Із загального – схема. Майже всі в Італії грають з трьома захисниками, як і Рома. Обидві команди атакувальні, хороші футболісти у нападі. У них схожі стилі гри.

Не думаю, що плюсом стане те, що Фонсека – колишній тренер Шахтаря. Не вважаю, що це взагалі грає якусь роль. Думаю, він знає конкретно якихось футболістів, але Шахтар Фонсеки і Шахтар Каштру – дві різні команди. Не думаю, що Фонсека може щось передбачити. Містер сказав, що потрібно тільки перемагати і приїжджати в Україну з гарним настроєм. Розібрали суперника добре. Якщо все у нас вийде в атаці, зіграємо вдало в обороні, то у нас будуть свої моменти", – сказав Судаков у коментарі клубному YouTube-каналу.

Нагадаємо, перша зустріч між українською та італійською командами розпочнеться 11 березня о 22:00, матч-відповідь відбудеться рівно за тиждень.

Рома – Шахтар: анонс матчу 1/8 фіналу Ліги Європи