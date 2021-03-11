Известный украинский журналист и комментатор Игорь Цыганык не уверен в способности "горняков" пробиться в четвертьфинал второго по силе еврокубка.

"Шахтер – разобран. Это заметно. Единственная надежда против Ромы будет только при условии, что футболисты "горняков" захотят доказать Паулу Фонсеке (особенно те, которым он не доверял) свою профпригодность.

Судаков назвал главные составляющие для победы Шахтера над Ромой

Уверен, что Тайсон, Мораес, Марлос и Алан Патрик также захотят себя проявить перед бывшим наставником. Так что мотивации хватает. Я не знаю, как завершится поединок. Спрогнозирую, что обе команды смогут забить", – сказал Цыганык в комментарии изданию РБ.

Напомним, первая встреча между украинской и итальянской командами состоится сегодня, 11 марта, в 22:00. Ответный матч пройдет ровно через неделю.

Рома – Шахтер: анонс матча 1/8 финала Лиги Европы