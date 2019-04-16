Циганик: Контракт з Де Пеною підписаний до кінця 2019 року

Ведучий програми Профутбол Ігор Циганик прокоментував перехід хавбека Карлоса Де Пени в київське Динамо.

"Мені важко щось говорити про Карлоса Де Пену. Та й про нього і так вже багато говорили. Чесно кажучи, вся ця історія з Де Пеною якась несерйозна. Чим так здивував тренерський штаб Динамо футболіст, який нікому не був потрібен? Мені не дуже зрозуміло...

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З іншого боку, можна зрозуміти, що зараз у команди є певні кадрові проблеми в лінії атаки. Можливо, на якийсь короткий проміжок часу уругваєць і може закрити цю дірку. Але він дуже довго не грав, його потрібно приводити в форму, реанімувати. Наскільки мені відомо, до слова, контракт з ним підписаний не до кінця чемпіонату, а до кінця 2019 року. Ну ось, є час, щоб себе проявити.

Але я, чесно сказати, слабо вірю, що футболіст, який довго не грав або не проявив себе в інших команда, може в один момент стати лідером і ключовим футболістом Динамо. Але є кадрові проблеми, посилюватися було потрібно, і знайшли ось такий варіант. Мені дуже хочеться побачити його на полі, так як кажуть, що у Де Пени – хороша ліва нога. І просто цікаво подивитися", – сказав Циганик в авторській програмі Циганик LIVE.

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