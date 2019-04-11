Провал у Європі, 8 місяців без клубу, не типаж вінгера Динамо. Карлос Де Пена – чергове нелогічне підписання киян

"Футбол 24" знайомить з уругвайським новачком Динамо. Розповідаємо головне про Карлоса Де Пену, який принаймні до кінця поточного сезону гратиме за "біло-синіх".

Шлях до Динамо

Карлос Де Пена – вихованець уругвайського Насьйоналя, за який дебютував у 21 рік. Найбільш вдалим для нього став сезон-2014/15. Карлос був основним гравцем команди та записав собі в актив 9 голів і 7 асистів у 26 матчах. З його допомогою Насьйональ став чемпіоном Уругваю.

Динамо офіційно підписало Де Пену

Наприкінці літа 2015-го Де Пена за 2,4 мільйона євро перейшов у англійський Мідлсбро, який виступав у Чемпіоншипі. Трансфер супроводжувався низкою неприємностей: керівництво Насьйоналя в останній момент хотіло вибити більше грошей, вболівальники в небажанні відпускати футболіста намагалися зірвати угоду, сам Карлос потрапив у ДТП. У підсумку він все ж переїхав на Туманний Альбіон, але це стало початком занепаду кар'єри.

У Мідлсбро Де Пена основним не став. Зіграв 242 хвилини в Чемпіоншипі, а наступного сезону після виходу Боро в АПЛ виступав за резервну команду – 2 голи в 6 матчах. Англійської еліти так і не посмакував, зіграв декілька кубкових поєдинків і відправився в оренду. За декілька місяців в іспанській Сегунді Карлос провів 7 матчів у складі Реала Ов'єдо та відзначився 1 голом. Влітку 2017-го повернувся в Мідлсбро, але там на нього не розраховували. Розірвав контракт, півроку посидів без клубу, після чого поїхав у рідний Насьйональ.

Спершу регулярно виходив в основі уругвайського гранда, а потім почав грати все менше і менше. У підсумку лише 1 гол і 1 асист за 1541 ігрову хвилину. Співпраця тривала лише рік – з першого січня 2019-го Де Пена знову став вільним агентом без практики. Перед підписанням контракту з Динамо тиждень перебував на перегляді в київському клубі, тренуючись у команді Олександра Хацкевича. За чутками порекомендував футболіста "біло-синім" Леонід Буряк.

"Клянусь, я не розумію переходу Де Пени в київське Динамо. У Насьйоналі він був одним з найгірших гравців, протягом 4 місяців не мав ігрової практики. І тепер Де Пена приходить не в яку-небудь команду, а в одну з найбільших в Україні", – дивується уругвайський журналіст.

Ігровий стиль

Основна позиція Де Пени – лівий вінгер. Це футболіст з хорошою технічною лівою ногою та пристойною швидкістю. Карлос любить грати по всьому флангу – і тут вже починаються проблеми, адже від крайніх хавів Динамо вимагається постійне зміщення в середину. Прогрес Віталія Миколенка спонукає дотримуватися цієї стратегії надалі.

Головними конкурентами уругвайця стануть Беньямін Вербіч і Сідклей. Якщо порівнювати статистику, то вимальовується така картина: Де Пена більше заточений на завершення епізодів, ніж на участь у побудові атак команди. Один з серйозних плюсів – дриблінг. 27-річний новачок Динамо має досить високий відсоток успішності обіграшів (73%). В УПЛ такий скіл – однозначно позитив, адже кияни час від часу мають проблеми з креативом.

Карлос не втрачає можливості пробити по воротах (це вважається його сильною стороною) – 2.16 удару за матч, але влучність пострілів невисока (32% – найгірша серед візаві). Він значно частіше за інших лівих вінгерів Динамо подає – 4.27 навісу за матч проти 2.62 та 1.31 у Вербіча та Сідклея відповідно. Щоправда, точність подач знову ж таки найгірша у порівнянні з конкурентами – 26%.

Що стосується комбінаційної гри, то тут є питання до ефективності уругвайця. Він віддає в середньому трішки більше передач, ніж Вербіч і Сідклей, однак лише 2/3 з них доходять до адресатів. В останню третину за матч направляє 5,1 пасу (58% точності), у чужий штрафний майданчик – 4,7 пасу (42% точності).

У роботі без м'яча не є "пасажиром" на полі – намагається активно допомагати. У середньому за гру виконує 4.4 перехоплення та 3,7 відбору. Де Пена не може похвалитися високим зростом, тому на другому поверсі на нього розраховувати не доводиться. Статистика дає таку картину – 4,8 верхової дуелі на матч з 43% успішності.

Навіщо він Динамо?

Загадка. Підписання Карлоса де Пени не піддається логіці. Протягом останніх 2 років він 8 місяців був без клубу. У нього не вдалася кар'єра в Європі, а Динамо явно не найкраще місце для латиноамериканців, які мають проблеми з адаптацією.

Уругваєць підписав контракт з Динамо до кінця цього сезону з можливістю продовжити співпрацю. Тобто часу на звикання до ігрових вимог і стилю немає – Карлос повинен відразу підсилити команду. Не надто ймовірний сценарій, зважаючи на те, як Олександр Хацкевич повільно вводив літній бразильський десант у склад.

Через травми Артема Бєсєдіна та Франа Соля тренерський штаб Динамо змушений використовувати Беньяміна Вербіча в центрі нападу. Тому припустимо, що Де Пена розглядається в статусі підміни Сідклею (Карлос і сам нібито може зіграти на вістрі, хоча такого досвіду в нього мало). Але чому цією підміною стає віковий уругвайський ноунейм, а не вихованець Динамо? І чим він кращий за Вітора Буено, котрий вже півроку грав за дубль?

Клуб гучно декларує ставку на власну молодь, натомість перспективний Георгій Цітаішвілі ризикує так і не отримати повноцінного шансу до кінця сезону. Ще ж є Назарій Русин, чия присутність дає змогу повернути Вербіча на рідну позицію. А ще талановита молодь, яка пристойно показала себе в Юнацькій лізі УЄФА. Неправильно говорити, що Динамо нічого не втрачає, запрошуючи таких вільних агентів.

Як показує практика, "безкоштовні" іноземці рідко хоча б якось допомагають команді. Александар Пантіч, Радослав Петровіч, Карлос Самбрано – ці футболісти нічого не дали Динамо. Де Пена має всі шанси продовжити список. У нього є 2 місяці та 9 матчів, щоб всіх здивувати та закрити рот скептикам.

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