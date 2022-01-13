На одному з тренувань одеського клубу постраждав Дуглас Бергквіст, шведському оборонцю розбили голову.

Два гравці Динамо не змогли полетіти на збори з Чорноморцем, – ЗМІ

Судячи з фотозвіту Чорноморця, 28-річний гравець зазнав пошкодження під час верхової боротьби за м'яч. На щастя, лікарі були поруч і одразу допомогли Дугласу зупинити кровотечу.

Нагадаємо, Бергквіст на правах вільного агента перебрався до Одеси, останнім клубом оборонця був шведський Кальмар.

Золотий темп Динамо, старі проблеми Шахтаря, невдале розширення і діаманти в провінції – підсумки першої частини УПЛ