"Любая сборная ставит перед собой максимальные цели. Хотелось бы бороться за выход в Лигу А из-за стыковых матчей. В целом по итогам жеребьевки получили сильнейшую группу. Да, ставим максимальные цели, выходим на каждую игру побеждать".

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Где-то не хватило, но мы абсолютно ни одного матча из этих шести не провалили, играли на победу. Этот розыгрыш Лиги наций мы прошли достойно, и эти поединки внушают оптимизм у меня, как у тренера. А дальше – второй раунд в Лиге наций, где будет борьба за выход на чемпионат Европы, и из всех лиг – есть шанс выйти на Евро", – цитирует тренера Суспильне Спорт.

Украина сыграет в плей-офф с представителями Лиги С (Латвией, Черногорией или Болгарией) при сохранении прописки во втором дивизионе турнира. Матчи пройдут в феврале 2024 года.

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