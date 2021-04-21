"Я и раньше говорил, что признавать свои ошибки – достойно. Эти клубы сделали большую ошибку. Впрочем, теперь они снова в нашей системе.

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Я знаю, что эти клубы имеют что предложить не только нашим соревнованиям, но и всему европейскому футболу. Сейчас важно двигаться вперед вместе и восстановить единство, которым этот вид спорта наслаждался раньше", – цитирует Чеферина La Gazzetta dello Sport.

Напомним, все шесть клубов АПЛ (Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Челси и Тоттенхэм) официально объявили об отказе от участия в Суперлиге.

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