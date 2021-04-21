Слідом за шістьма представниками АПЛ готові відмовитися від проекту й італійські клуби.

Перес не переймається за можливий вихід клубів з Суперліги

Наразі йдеться лише про Мілан та Інтер. Про відхід "россонері" повідомив журналіст Девід Орнштейн, а видавництво ANSA посилається на своє джерело в іншому міланському клубі: "Наразі Інтер не зацікавлений у проекті Суперліги".

Таким чином, у списку "відданих" клубів-засновників залишилося четверо – Реал, Барселона, Атлетіко і Ювентус.

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