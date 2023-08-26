"Очікував від Бешикташа більшого. Цей суперник точно по зубах Динамо. Якби наша команда була в іншій ситуації, якби вона хоча б грала вдома, то невідомо, як усе склалося б у першому матчі. Румунія – це не дім, це чужа країна, тож ми граємо на нейтральному полі. А ось турки в матчі-відповіді гратимуть удома!

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Шанси завжди залишаються. Так, зараз вони вже не 50 на 50. Але я сподіваюсь, що Динамо розбере помилки, буде проведено певну ротацію, і все це дасть змогу розраховувати на необхідний результат у матчі-відповіді. Грати з цим Бешикташем можна, він теж не зовсім добре обороняється. Тож я з надією дивлюся на матч-відповідь", – сказав Буряк у коментарі Dynamo.kiev.ua.

Нагадаємо, у першій зустрічі Динамо на останніх хвилинах втратило нічию з Бешикташем, поступившись 2:3. Матч-відповідь у четвер, 31 серпня, о 21:00.

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