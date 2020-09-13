"Огидно зіграли обидва тайми і заслужили на поразку. У нас був інший план. Хотіли краще зіграти, нав'язати гру супернику. Але вийшло те, що вийшло.

Колос – Львів – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Я ніколи не коментую дії суддів. Чотири пропущені голи – це багато для нас. У них була перевага в першому таймі. А останній гол – це взагалі дитяча помилка. Вони отримали той результат, який вони хотіли.

Наша команда в процесі розвитку. А щодо селекції – ще будуть новини", – сказав Цецадзе у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, у першому матчі сезону (стартовий тур "синьо-золоті" пропустили через спалах коронавірусу в команді – Футбол 24) Львів на виїзді поступився з розгромним рахунком Колосу, який проводив дебютний поєдинок на власній новозбудованій арені.

Колос розгромив Львів у першому матчі на новому стадіоні – орендовані динамівці організували чотири голи