Колос у матчі проти Львова відкривав свій новий стадіон, та ще й з глядачами. Для повної потіхи публіці не вистачало тільки Селезньова у старті – Євген зазнав ушкодження й не потрапив навіть у заявку, однак по-царськи сидів на трибунах. Втім, загін не помітив втрати бійця, чому неабияк сприяла провальна гра "містян" у першому таймі. Гості до перерви не завдали жодного удару по воротах.

Колос же стартував стрімко, вже на 2-й хвилині організувавши момент – це Антюх метрів з 11-ти замикав подачу з флангу (неточно). На 5-й же Денис міг виступити в ролі асистента, запустивши в штрафний Смирного, однак Євген з гострого кута поцілив у зовнішній бік сітки. На 10-й та 13-й по воротах Львова з дистанції приклались Лисенко (повз ворота) та Кравченко (в руки Пенькову). Оборона "містян" тріщала по швах і ледь не порвалася на 24-й хвилині, коли Лисенко хитнув Махмутовіча й метрів з 23-х зарядив у ближню дев'ятку – Пеньков парирував. Зрештою, на 26-й хвилині прилетів цілком логічний гол: Кравченко прорвався правим флангом і подав на лінію воротарського, а Лисенко замкнув головою – 1:0. Щоправда, гол вийшов скандальним, адже на початку епізоду Кравченко наступив на ногу супернику, а той лежав на газоні протягом усієї атаки.

Колос не зупинявся. Вже на 32-й хвилині Лисенко міг оформити дубль, але його дальній удар прийняла на себе стійка. Крім того, у ковалівців пройшла низка дуже перспективних контратак, а єдиною проблемою стало ушкодження плеча у Кравченка – втім, Микита продовжив гру і навіть вийшов на другий тайм. У Львова ж взагалі нічого не виходило, однак на перерву гостям вдалося піти за мінімального відставання в рахунку.

Не встиг стартувати другий тайм, як господарі подвоїли свою перевагу: Кравченко довгою передачею запустив Лисенка у прохід правим флангом, а той змістився в центр і пробив з-за меж штрафного – м'яч рикошетом від захисника влетів у дальній кут, в протихід Пенькову. Лише після цього Кравченко покинув поле, а у Львова на 55-й хвилині з'явився перший напівмомент – це Борзенко прострілив на лінію воротарського, а Богунов на лічену секунду не встиг на замикання. Колос відповів низкою хороших атак і прекрасним ударом Лисенка метрів з 25-ти – м'яч пролетів над дальньою дев'яткою.

Георгій Цецадзе спробував перегорнути гру потрійною заміною, кинувши у бій Міхобі, Велвеса та Філіпе. Руслан Костишин на 61-й хвилині парирував заміною Антюха на Дениса Костишина, а останній вже на 65-й ледь не забив гол внаслідок помилки Пенькова на виході – хавбек пробив головою повз ворота. На 68-й Смирний вистрілив з дистанції у Махмутовіча, заробивши кутовий, а з нього Колос таки довів справу до розгрому – Гавриш прийняв подачу Богданова на ногу та розстріляв ворота. 3:0. І навіть після цього голу ковалівці не зупинялися, однак наступні хвилин десять пройшли у замінах (вийшли Ісаєнко, Мілько, Ільїн та Клименчук) та дрібних паузах. З небезпечних моментів у цей відрізок пригадується тільки потужний дальній удар Зозулі, який пройшов поруч зі стійкою.

Господарі забили на 79-й хвилині після стандарту, однак взяття воріт не зафіксували через офсайд. Ще один гол господарі могли провести на 81-й хвилині, коли Ільїн віддав хороший простріл на Ісаєнка, але пас таки накрили. Колос не зупинявся. Ісаєнко мав шанс забити і на 90-й внаслідок прориву у штрафний, однак, обігравши кількох захисників, нападник вистрілив повз ворота. Львів огризнувся непоганим пострілом Клименчука зі стандарту, а на більше "містян" не вистачило. Зрештою, у компенсований час помилка Романчука та Пенькова завершилась ударом Ісаєнка у порожні ворота – 4:0. Це був останній гол.

Таким чином, Колос набрав три очки й піднявся на шосту позицію. Львів з нулем залікових балів замикає турнірну таблицю.