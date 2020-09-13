"Отвратительно сыграли оба тайма и заслужили поражение. У нас был другой план. Хотели лучше сыграть, навязать игру сопернику. Но получилось то, что получилось.

Колос – Львов – 4:0 – видео голов и обзор матча

Я никогда не комментирую действия судей. Четыре пропущенных гола – это много для нас. У них было преимущество в первом тайме. А последний гол – это вообще детская ошибка. Они получили тот результат, который они хотели.

Наша команда в процессе развития. А по селекции – еще будут новости", – сказал Цецадзе в комментарии телеканалу "Футбол".

Напомним, в первом матче сезона (стартовый тур "сине-золотые" пропустили из-за вспышки коронавируса в команде – Футбол 24) Львов на выезде уступил с разгромным счетом Колосу, который проводил дебютный поединок на собственной новопостроенной арене.

Колос разгромил Львов в первом матче на новом стадионе – арендованные динамовцы организовали четыре гола