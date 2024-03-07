Центр "Відсіч" при содействии FAVBET проводит курс по использованию БпЛА для украинских военнослужащих
Специалисты центра работают с различными подразделениями ВСУ, а программу подготовки адаптируют под реальные потребности бойцов на передовой.
В феврале при содействии FAVBET команда "Відсічі" провела для учеников центра новый курс, посвященный боевому обеспечению работы подразделений с использованием БпЛА различных типов. В ходе курса слушатели овладевают основами использования БпЛА и специфику их боевого применения.
Бойцы "Фаворита" получили еще 50 FPV-дронов от FAVBET
Среди тем обучения:
– цели и задачи подразделений БпАК (беспилотных авиационных комплексов);
– технические особенности применения различных комплексов;
– средства коммуникации и безопасность применения на поле боя;
– тактические приемы при использовании БпЛА;
– тактика прикрытия работы, маскировка и фортификация;
– топография и гаджеты на поле боя;
– ведение воздушной разведки и организация взаимодействия подразделений ВСУ на поле боя и в тылу.
"Также по просьбе бойцов мы провели небольшой тренинг с психологической составляющей. Люди действительно имеют большую усталость и проблемы в семьях. К сожалению, не все выдерживают такое давление. Подготовка прошла с максимальным эффектом, ребята довольны, что для нас является огромной наградой", – поделились представители ГС "Відсіч".
Партнерство FAVBET и ОС "Відсіч" – часть системных усилий группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation по поддержке украинской армии. Сегодня общая сумма помощи Силам обороны Украины уже составляет более 300 млн грн.