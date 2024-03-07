Специалисты центра работают с различными подразделениями ВСУ, а программу подготовки адаптируют под реальные потребности бойцов на передовой.

В феврале при содействии FAVBET команда "Відсічі" провела для учеников центра новый курс, посвященный боевому обеспечению работы подразделений с использованием БпЛА различных типов. В ходе курса слушатели овладевают основами использования БпЛА и специфику их боевого применения.

Бойцы "Фаворита" получили еще 50 FPV-дронов от FAVBET

Среди тем обучения:

– цели и задачи подразделений БпАК (беспилотных авиационных комплексов);

– технические особенности применения различных комплексов;

– средства коммуникации и безопасность применения на поле боя;

– тактические приемы при использовании БпЛА;

– тактика прикрытия работы, маскировка и фортификация;

– топография и гаджеты на поле боя;

– ведение воздушной разведки и организация взаимодействия подразделений ВСУ на поле боя и в тылу.

"Также по просьбе бойцов мы провели небольшой тренинг с психологической составляющей. Люди действительно имеют большую усталость и проблемы в семьях. К сожалению, не все выдерживают такое давление. Подготовка прошла с максимальным эффектом, ребята довольны, что для нас является огромной наградой", – поделились представители ГС "Відсіч".

Партнерство FAVBET и ОС "Відсіч" – часть системных усилий группы компаний Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation по поддержке украинской армии. Сегодня общая сумма помощи Силам обороны Украины уже составляет более 300 млн грн.