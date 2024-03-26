"У нас була теорія щодо Ісландії, тому ми розібрали суперника. Головний тренер нам дав настанову, як ми будемо грати проти них.

Мудрик назвав головну відмінність Ісландії від Боснії, вказавши на перевагу для збірної України

Одноклубник Маліновського, який забив три голи Ізраїлю? Руслан багато не розказував про нього, ми й самі бачили, що дуже хороший гравець. Видно, що у цього нападника є клас. Він може сам зробити момент з нічого. Тому треба пильнувати за ним.

Наскільки Ісландія сильніша за Боснію? Це зовсім різні суперники. Вони були в одній групі. У першій грі Боснія 3:0 виграла, у другій – 1:1. Але це зовсім різні суперники. Зараз ми граємо номінально вдома, трошки легше буде, ніж у Боснії. Десь важче, десь легше буде в цьому матчі, тому нічого не можу сказати, хто з них сильніший, а хто слабший.

Сила ісландців у тому, що вони грають за однією тактикою дуже багато матчів поспіль, вони зіграні. На одну гру може будь-яка команда зібратися, якщо вони знають, як виконувати всі свої настанови, як протистояти нам. Дуже важко проти таких команд грати.

З чим можна порівняти плей-офф? Це, мабуть, фінал кубка якийсь. Я вважаю, що вихід на чемпіонат Європи – це ніби виграш міні-кубка. Кубкові ігри завжди важко грати. Попередній такий фінал був в Уельсі. Не можу сказати, більше хвилювання зараз чи менше. Але тоді було хвилювання, тому що це був мій перший плей-офф за збірну.

Головні висновки після Боснії? Не можу сказати. Напевно, Сергій Станіславович на все відповість. Моє завдання як футболіста – виконувати його установку. Не буду розказувати, що краще зробити, бо це трошки дизреспект буде для мене, до моїх товаришів по команді. Всі розуміють, що ми зіграли не так, як було треба. Так, ми виграли, і переможців не судять, але завжди є помилки, тим паче в цій грі, яку ми зіграли. Розібрали помилки, йдемо далі в фінал.

У всіх зараз максимальна концентрація. Я сьогодні помітив це на тренуванні. У кожного мотивація потрапити у стартовий склад, але всі ставляться один до одного з повагою і всі відпрацьовують на максимумі, але без підніжок, можна так сказати", – сказав Миколенко у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Ісландією відбудеться вже сьогодні, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45.

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