"Думаю, що ісландці будуть сильніші, аніж боснійці, особливо те, як вони грають у футбол.

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У них більше такий технічний футбол, вони можуть розігрувати м'ячі. Думаю, проти них буде складніше. Але наш великий плюс – це домашній стадіон.

Зараз в Челсі мене пробують на іншій позиції. Але мені нормально і на тій, і на тій позиції. Я універсальний гравець – можу зіграти і там, і там", – сказав Мудрик у коментарі ВЗБІРНА.

Нагадаємо, поєдинок між Україною та Ісландією відбудеться вже сьогодні, 26 березня, у польському Вроцлаві. Початок зустрічі о 21:45.

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