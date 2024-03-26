Сьогодні, 26 березня, збірна України зіграє з Ісландією. До вашої уваги прев'ю фінального протистояння за вихід на чемпіонат Європи.

Команда Сергія Реброва у протистоянні з Ісландією вважається явним фаворитом (принаймні згідно з котируванням букмекерів). Попри це, одразу від декількох гравців із табору лунають застереження, що скандинави набагато організованіший колектив, ніж боснійці, яких "синьо-жовті" ледь пройшли.

На кого зробить ставку тренерський штаб українців в атаці, хто кращий для серії пенальті (Лунін чи Трубін), чи стане фартовим для нас французький арбітр Клеман Тюрпен та скільки заробить збірна України у разі виходу на Євро-2024 – про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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