"У нас была теория насчет Исландии, поэтому мы разобрали соперника. Главный тренер нам дал установку, как мы будем играть против них.

Мудрик назвал главное отличие Исландии от Боснии, указав на преимущество для сборной Украины

Одноклубник Малиновского, забивший три гола Израилю? Руслан много не рассказывал о нем, мы и сами видели, что очень хороший игрок. Видно, что у этого нападающего есть класс. Он может сам сделать момент из ничего. Поэтому надо следить за ним.

Насколько Исландия сильнее Боснии? Это совершенно разные соперники. Они были в одной группе. В первой игре Босния 3:0 выиграла, во второй – 1:1. Но это совершенно разные соперники. Сейчас мы играем номинально дома, немножко легче будет, чем в Боснии. Где-то тяжелее, где-то легче будет в этом матче, поэтому ничего не могу сказать, кто из них сильнее, а кто слабее.

Сила исландцев в том, что они играют по одной тактике очень много матчей подряд, они сыграны. На одну игру может любая команда собраться, если они знают, как выполнять все свои установки, как противостоять нам. Очень тяжело против таких команд играть.

С чем можно сравнить плей-офф? Это, наверное, финал кубка какой-то. Я считаю, что выход на чемпионат Европы – это будто выигрыш мини-кубка. Кубковые игры всегда тяжело играть. Предыдущий такой финал был в Уэльсе. Не могу сказать, больше волнения сейчас или меньше. Но тогда было волнение, потому что это был мой первый плей-офф за сборную.

Главные выводы после Боснии? Не могу сказать. Наверняка, Сергей Станиславович на все ответит. Моя задача как футболиста – выполнять его установку. Не буду рассказывать, что лучше сделать, потому что это немножко дизреспект будет для меня, к моим товарищам по команде. Все понимают, что мы сыграли не так, как было надо. Да, мы выиграли, и победителей не судят, но всегда есть ошибки, тем более в этой игре, которую мы сыграли. Разобрали ошибки, идем дальше в финал.

У всех сейчас максимальная концентрация. Я сегодня заметил это на тренировке. У каждого мотивация попасть в стартовый состав, но все относятся друг к другу с уважением и все отрабатывают на максимуме, но без подножек, можно так сказать", – сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, поединок между Украиной и Исландией состоится уже сегодня, 26 марта, в польском Вроцлаве. Начало встречи в 21:45.

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