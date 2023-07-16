Мудрик програв лише одному, Мбаппе та Вінісіус не потрапили в топ – рейтинг найшвидших гравців Ліги чемпіонів 2022/23
Вінгер Челсі та збірної України Михайло Мудрик потрапив до чергового рейтингу.
УЄФА продовжує підбивати підсумки торішньої кампанії Ліги чемпіонів. В офіційному акаунті турніру в інстаграмі представили підбірку найшвидших гравців минулого сезону.
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Найшвидшим футболістом минулого сезону Ліги чемпіонів став захисник Баварії Альфонсо Девіс. В одному з матчів канадець розігнався до 37,1 км/год. Одразу за гравцем мюнхенців розташувався в рейтингу український вінгер Челсі Михайло Мудрик. Його максимальна швидкість складає 36,6 км/год. Такий же показник має і зірка Барселоні Усман Дембеле.
Слід зазначити, що в рейтингу відсутні Кіліан Мбаппе з ПСЖ та Вінісіус з мадридського Реала. Обидва гравці не потрапили в топ-10, хоча вважаються одними з найшвидших в європейському футболі.
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