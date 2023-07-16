УЄФА продовжує підбивати підсумки торішньої кампанії Ліги чемпіонів. В офіційному акаунті турніру в інстаграмі представили підбірку найшвидших гравців минулого сезону.

Мудрик перекачався і йде на килим до нового тренера Челсі – тому не потрібна така зграя гравців

Найшвидшим футболістом минулого сезону Ліги чемпіонів став захисник Баварії Альфонсо Девіс. В одному з матчів канадець розігнався до 37,1 км/год. Одразу за гравцем мюнхенців розташувався в рейтингу український вінгер Челсі Михайло Мудрик. Його максимальна швидкість складає 36,6 км/год. Такий же показник має і зірка Барселоні Усман Дембеле.

Слід зазначити, що в рейтингу відсутні Кіліан Мбаппе з ПСЖ та Вінісіус з мадридського Реала. Обидва гравці не потрапили в топ-10, хоча вважаються одними з найшвидших в європейському футболі.

Шахтар повинен дякувати своєму "екс" – Мудрик, чітка українізація і ще кілька причин