"Я не згоден, що менеджмент Шахтаря на голову вищий за Динамо. Менеджмент Динамо кращий. Чим? Для мене краще за Шахтар все, що з приставкою Динамо.

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Добре, давайте об’єктивно. Є два типи ведення бізнесу – In-House та Outsourcing. У Шахтарі працюють круті хлопці, крута агенція. Вони беруть на ринку найкращих, це стосується не лише менеджменту, а й трансферної політики. Динамо має іншу історію. Київський клуб взяв і виростив Миколенка. Якщо оцінювати обидва менеджменти за десятибальною шкалою, то поставлю обом вісімки, бо різний підхід.

Як я поставився до того, що у 2017 році Шахтар заклеїв емблему Динамо у конференц-залі на стадіоні імені В. Лобановського, повісивши свою? Ми вміємо чекати та терпіти. Ми ще покажемо себе. Це буде прикольно та креативно. Динамо обов’язково відповість. Можливо завтра, можливо, після війни, можливо в 2025 році. Нехай Шахтар буде у напрузі. Ну, повісили тимчасово свою емблему, що тут такого? Це як війна Ауді та Мерседеса.

Я вболівальник Динамо і прийшов на посаду в клубі, щоб після перемоги у війні дати гідну відповідь Шахтарю", – сказав Радуцький в інтерв'ю FanDay.

Нагадаємо, після 12-ти турів Шахтар у турнірній таблиці УПЛ йде другим, маючи у своєму активі 26 очок, Динамо з 19-ма пунктами – п'яте.

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