"Я не согласен, что менеджмент Шахтера на голову выше Динамо. Менеджмент Динамо лучше. Чем? Для меня лучше Шахтера все, что с приставкой Динамо.

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Ладно, давайте объективно. Есть два типа ведения бизнеса – In-House и Outsourcing. В Шахтере работают крутые ребята, крутое агентство. Они берут на рынке лучших, это касается не только менеджмента, но и трансферной политики. У Динамо есть другая история. Киевский клуб взял и вырастил Миколенко. Если оценивать оба менеджмента по десятибалльной шкале, то поставлю обеим восьмерки, потому что разный подход.

Как я отнесся к тому, что в 2017 году Шахтер заклеил эмблему Динамо в конференц-зале на стадионе имени Лобановского, повесив свою? Мы умеем ждать и терпеть. Мы покажем себя. Это будет прикольно и креативно. Динамо обязательно ответит. Возможно, завтра, возможно, после войны, возможно в 2025 году. Пусть Шахтер будет в напряжении. Ну, повесили временно свою эмблему, что здесь такого? Это как война Ауди и Мерседеса.

Я болельщик Динамо и пришел на должность в клубе, чтобы после победы в войне дать достойный ответ Шахтеру", – сказал Радуцкий в интервью FanDay.

Напомним, после 12-ти туров Шахтер в турнирной таблице УПЛ идет вторым, имея в своем активе 26 очков, Динамо с 19 пунктами – пятое.

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